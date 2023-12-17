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Игрок «Спартака» Денисов: оценка команде за первую часть сезона? Три с плюсом

Игрок «Спартака» Денисов: оценка команде за первую часть сезона? Три с плюсом
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов поставил оценку выступлениям московской команды в первой части розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Оценка «Спартаку» за первую часть сезона? Три с плюсом.

Уверен ли я в такой оценке? Хорошо, скажу четыре с минусом», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Таблица РПЛ-2023/24

Напомним, после 18 туров российского чемпионата красно-белые набрали 30 очков и на текущий момент занимают пятое место. В последнем туре перед паузой Российской Премьер-Лиги на зимний перерыв подопечные Гильермо Абаскаля с крупным счётом обыграли самарские «Крылья Советов» (3:0).

В нынешнем сезоне Денисов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами.

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