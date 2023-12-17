Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Кристал Пэлас»: мы понимали, что в матче с «Сити» терпение будет ключевым фактором

Тренер «Кристал Пэлас»: мы понимали, что в матче с «Сити» терпение будет ключевым фактором
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Грилиш – 24'     2:0 Льюис – 54'     2:1 Матета – 76'     2:2 Олисе – 90+5'    

«Наш первый гол действительно всё изменил. Майкл Олисе создал проблемы своим мастерством, когда он вышел на эту половину поля. Считаю, что Жан-Филипп Матета был великолепен на протяжении всей игры, бегая и удерживая мяч. Конечно, играть с «Манчестер Сити» в той форме, в которой они находятся… Учитывая качество игроков, которые у них есть, мы понимали, что терпение будет ключевым фактором.

Понятно, что они будут владеть мячом намного больше, и если начинать пытаться использовать шансы и атаковать их слишком рано, то они прорвутся насквозь. Так получилось, что при счёте 1:2 у нас появилась некоторая надежда, и тогда мы подумали, что сейчас мы можем воспользоваться одним из нескольких шансов. К счастью, это окупилось для нас», — приводит слова Ходжсона ВВС.

Материалы по теме
Видео
Тренер «Кристал Пэлас» посмеялся над Гвардиолой после мяча, который сделал счёт равным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android