Тренер «Кристал Пэлас»: мы понимали, что в матче с «Сити» терпение будет ключевым фактором

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

«Наш первый гол действительно всё изменил. Майкл Олисе создал проблемы своим мастерством, когда он вышел на эту половину поля. Считаю, что Жан-Филипп Матета был великолепен на протяжении всей игры, бегая и удерживая мяч. Конечно, играть с «Манчестер Сити» в той форме, в которой они находятся… Учитывая качество игроков, которые у них есть, мы понимали, что терпение будет ключевым фактором.

Понятно, что они будут владеть мячом намного больше, и если начинать пытаться использовать шансы и атаковать их слишком рано, то они прорвутся насквозь. Так получилось, что при счёте 1:2 у нас появилась некоторая надежда, и тогда мы подумали, что сейчас мы можем воспользоваться одним из нескольких шансов. К счастью, это окупилось для нас», — приводит слова Ходжсона ВВС.