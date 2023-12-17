Тикнизян считает, что стоит € 500 тыс., несмотря на оценку Transfermarkt в € 7 млн

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян не согласился с авторитетным интернет-порталом Transfermarkt, который оценил его в € 7 млн.

«Transfermarkt обновил стоимость футболистов РПЛ? Да, видел. У меня стоимость на их сайте € 7 млн — это по факту, а на самом деле моя трансферная стоимость — € 500 тысяч», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Наир Тикнизян принял участие в 23 матчах за «Локомотив» во всех официальных турнирах, отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2026 года. Ранее 24-летний защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА и курский «Авангард».