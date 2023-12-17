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«Не могу сказать на 100 процентов, что будет завтра». Тикнизян — о будущем в «Локо»

«Не могу сказать на 100 процентов, что будет завтра». Тикнизян — о будущем в «Локо»
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о будущем в клубе.

«Могу ли сказать, что на 100 процентов останусь в «Локомотиве» весной? Даже не могу сказать на 100 процентов, что будет завтра, а меня спрашивают о глобальном. Поэтому на всё воля божья. Надо быть готовым ко всему. Посмотрим, как распорядится судьба», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Наир Тикнизян провёл 16 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил две голевые передачи. Также на счету защитника семь игр в Фонбет Кубке России, два гола и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в переходе футболиста сборной Армении был заинтересован немецкий «Вердер». По некоторым данным, клуб предлагал за Тикнизяна € 4 млн.

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