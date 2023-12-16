Звёзды РПЛ показали класс в уникальной игре! А Мостовой и Евсеев выдали мощные перформансы

Российский сезон ушёл на паузу. Но футбол не завершился. Последним ярким событием в 2023 году стал Матч звёзд Fonbet Кубка России. В Сколково собралось множество звёзд спорта, кино и ТВ. В программу вошли: автограф-сессия с Андреем Кириленко, Евгенией Медведевой, Игорем Акинфеевым и игроками 2DROTS, выступление музыкальных групп, три челленджа и гала-матч.

Команды поделились на две сборные: Пути РПЛ и Пути регионов. В первую вошли, например: Наир Тикнизян, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив»), Данил Круговой («Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА). А в сборную Пути регионов попали звёзды медиафутбола: Денис Гудаев, Владислав Ослоновский, Валтер Скляр Эдамс (все – 2DROTS), Анатолий Катрич, Никита Дубчак (оба – «Амкал») и футболисты клубов Первой и Второй лиги, отличившиеся в рамках Кубка России.

Команду Пути РПЛ возглавили Александр Мостовой (который вышел на представление в мантии царя и с короной на голове), Андрей Аршавин и Сергей Овчинников, а вторую – Дмитрий Кузнецов, Андрей Каряка и Вадим Евсеев. На «Лайв Арене» собрался почти полный стадион болельщиков, отчего создалась позитивная атмосфера.

Футболисты и приглашённые звёзды (среди которых были Андрей Кириленко, Евгения Медведева, Олег Тактаров, Мария Киселёва, Владимир Быстров, Дмитрий Сычёв, Валерий Газзаев) получали удовольствие от процесса, что отразилось на шоу. Оно получилось ярким, весёлым и интересным.

Матч звёзд Кубка России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед стартом матча сборные поучаствовали в трёх челленджах: «в цель», «пинбол» и «кипербатл». Сначала футболисты пробивали по воротам, стараясь попасть в расположенные в них мишени. Затем попадали в специальные цели разного диаметра, а в концовке провели мини-матч в формате «два на два».

В челлендже «в цель» со стороны Пути РПЛ участвовали Павел Мелёшин («Спартак»), Сергей Пиняев («Локомотив») и Иван Обляков (ЦСКА), у Пути регионов – Валтер Скляр Эдамс (2DROTS), Максим Турищев («Родина») и Кирилл Панченко («Химки»). Победу в конкурсе одержала команда Пути регионов – 41:15. Особенно крутая попытка удалась Максиму Турищеву, сделавшему кульбит и пробившему красным мячом (даёт х2 очков) точно по центру в табличку, оцениваемую в 15 баллов. Форвард «Родины» восхитил звёздное жюри, единогласно поднявшее таблички с большим пальцем вверх. Затем на поле вышли тренеры команд: Александру Мостовому удалось поразить мишень с тремя очками.

Во втором челлендже – «пинбол» – из сборной Пути РПЛ участвовали Наир Тикнизян («Локомотив»), Данил Круговой («Зенит») и Никита Кривцов («Краснодар»). Из команды Пути регионов пытались поразить цель Владислав Ослоновский (2DROTS), Алан Хачиров («Спартак-Нальчик») и Кирилл Корепов («Динамо» Вологда). На этот раз сильнее оказалась сборная Пути РПЛ – 17:13. Самая яркая попытка удалась Никите Кривцову, перед ударом отвернувшему голову и поразившему цель. Затем на поле вышел экс-звезда НБА Андрей Кириленко. Бывший баскетболист «Юты» попробовал забросить мяч в мишень с центра поля, но ни одна из трёх попыток не достигла цели. Чуть позже попробовать себя вышли тренеры – Андрей Аршавин и Дмитрий Кузнецов. Но они также не поразили мишени.

Челлендж «пинбол» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самым забавным конкурсом получился «кипербатл». На поле вышли по два голкипера от команд: Никита Медведев («Ростов») и Евгений Фролов («Крылья Советов») от Пути РПЛ и Владимир Мухин («Амкал») и Олег Баклов («Уфа») от Пути регионов. И снова победу забрали представители Российской Премьер-Лиги – 6:3. Всё же уровень голкиперов элитного дивизиона оказался выше. Но итоговую победу в челленджах одержала сборная Пути регионов – 57:38.

Челлендж вратарей Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После небольшой паузы началось главное представление дня – гала-матч. С первых минут сборная Пути РПЛ взяла игру под свой контроль. Команды проводили встречу в формате два тайма по 15 минут. На старте игры сборная Пути РПЛ забила пять безответных мячей, только после которых команда Пути регионов напомнила о себе. А первый тайм в итоге завершился со счётом 8:3 – тотальная доминация Пути РПЛ. Самым забавным голом стал второй мяч команды Российской Премьер-Лиги: голкипер Евгений Фролов вышел как полевой игрок, финтом убрал вратаря Пути регионов Баклова и отдал результативный пас на Пиняева.

Во втором тайме сборная Пути регионов подсобралась. Сначала Круговой забил ещё один гол команды Пути РПЛ, а затем в дело пошёл красный мяч. Сборная Пути регионов забила им два гола (отличились Турищев и Дубчак) – счёт сократился до 7:9. Появилась настоящая интрига за пару минут до конца встречи! Но сборная Пути РПЛ всё же добыла победу – 9:7.

Это было настоящее шоу – команды подарили несколько красивых моментов, мемов (например, выбежавшая на поле акула-маскот «Черноморца» и смотрящий на стуле игру Вадим Евсеев) и получали удовольствие от процесса.