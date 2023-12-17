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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30
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В матче 17-го тура английской Премьер-Лиги встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Манчестер Юнайтед» на своём поле одержал победу со счётом 2:1. Во втором круге «Ливерпуль» дома разгромил своего соперника — 7:0.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 16 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке, заработав 27 очков.

Турнирная таблица АПЛ
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