Быстров: говорил, «Краснодар» будет бороться за титул, все посмеялись и назвали «Спартак»

Бывший футболист «Краснодара», «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о подопечных Владимира Ивича.

«Краснодар» соответствует уровню «Зенита» по организации. Ещё когда я выступал за эту команду, он уже был близок к петербуржцам. У них уже тогда была потрясающая инфраструктура, планы развития клуба. И, главное, минимум коррупции. Так что «Краснодар» сейчас — первый конкурент «Зенита» в РПЛ.

В начале года я говорил, что «быки» будут бороться за чемпионство. Все посмеялись и назвали «Спартак». Но, чтобы они боролись за чемпионство, им нужен сильный и авторитетный тренер. А ещё им нужно уверенное в себе руководство, а не то, что сейчас», — приводит слова Быстрова RT.

По итогам прошедшей части сезона «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 38 очков в 18 проведённых матчах. Отрыв от «Зенита», идущего на втором месте, составляет два очка. «Спартак» располагается на пятой позиции с 30 очками.