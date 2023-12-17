Гари Невилл: в раздевалке «Манчестер Юнайтед» будет царить страх перед «Ливерпулем»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Гари Невилл высказался о проблемах команды Эрика тен Хага перед игрой с «Ливерпулем».
«Перед матчем в раздевалке «Манчестер Юнайтед» будет царить страх. Думаю, их ждёт поражение. Если «МЮ» пропустит первым, я не знаю, каким образом команда отреагирует. Как правило, они не могут справиться с давлением таких больших матчей в гостях. Кроме того, у них много травм, они в плохой форме.
Эрик тен Хаг не вносит изменения при подготовке к большим играм. Он продолжает играть в тот же футбол. И, если сегодня он выпустит команду с прежней задачей и прежним стилем, их уничтожат», – заявил Невилл в эфире Sky Sports.
Встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт сегодня в рамках 17-го тура АПЛ. В последний раз «МЮ» побеждал на «Энфилде» в 2016 году, а забивал – в 2018 году.
Последний матч в рамках чемпионата завершился со счётом 7:0. Это самая крупная победа в истории личных встреч этих клубов.
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