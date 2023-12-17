Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Ларин высказался о будущем «Крыльев Советов»

Ларин: очень хочется, чтобы «Крылья Советов» стали чемпионами, но надо быть реалистами
«Крылья Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин поделился мыслями о шансах самарских «Крыльев Советов» на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Всегда, когда команда хорошо начинает сезон и идёт в лидерах, у болельщиков ожидания ещё больше. Но надо быть реалистами.

Очень хочется, чтобы «Крылья Советов» стали чемпионами, но в этом сезоне это практически невозможно. Если такое произойдёт в дальнейшем, я буду очень рад. Завершить сезон в тройке для команды будет большим успехом», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам прошедшей части сезона «Крылья Советов» находятся на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 29 очков после 18 проведённых матчей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Ларин: регресса у Пиняева точно нет, а скептическое отношение началось ещё с 14 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android