Тренер «Милана» Пиоли назвал цель команды в Серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после победы в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Монцей» (3:0) рассказал о цели красно-чёрных в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

«Мы должны смотреть на себя, делать всё возможное каждый день, и в следующем матче мы будем играть с командой («Салернитаной». — Прим. «Чемпионата»), которая выложится на полную. Цель — попасть в четвёрку лучших, и мы должны продолжать побеждать.

Рейндерс сказал, что верит в первое место? Мои игроки вправе верить в это. Я верю в их потенциал, но я думаю, что наша следующая цель — «Салернитана», — приводит слова Пиоли Milan News со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка после 16 матчей. «Монца» находится на 11-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (38).

Матч между «Миланом» и «Салернитаной» состоится 22 декабря. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:45 мск.