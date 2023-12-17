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Пиоли прокомментировал победу «Милана» в матче с «Монцей»

Пиоли прокомментировал победу «Милана» в матче с «Монцей»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли похвалил молодых игроков команды после победы в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Монцей» (3:0), а также высказался об оборонительном стиле игры.

«Мы должны работать над собой, повышать уровень и добиваться постоянства. Это был хороший матч, мы приехали после игры (матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (2:1). — Прим. «Чемпионата»), в которой оставили много сил, и ребята сыграли хорошо. Молодёжь нужно похвалить, клуб проделал над ней большую работу.

Манера игры в защите? Идея заключалась в том, чтобы сохранить характеристики игроков, которые у нас были на поле. Особенно учитывая атакующий стиль «Монцы», мы должны были защищаться более компактно», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка после 16 матчей. «Монца» находится на 11-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (38).

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