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Тикнизян: матчи за сборную Армении компенсируют отсутствие еврокубков для России

Тикнизян: матчи за сборную Армении компенсируют отсутствие еврокубков для России
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Защитник сборной Армении и московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что для него значат матчи за национальную команду, а также ответил, является ли текущий состав сборной Армении сильнейшим за всю историю.

«Матчи за сборную Армении компенсируют отсутствие еврокубков для России. Это многое значит для меня. Чувствую, как расту.

Это самая сильная сборная Армении, которую я могу вспомнить? Наверное, нет. Посильнее была, когда играли Мхитарян, Мовсисян, Юрченко, Березовский. То поколение было топовым. Мхитарян — пример хорошего человека для меня», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

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