«Арсенал» обыграл «Брайтон» и вышел на первое место в АПЛ

Сегодня, 17 декабря, в матче 17-го тура английской Премьер-лиги встречались «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Арсенал» обыграл «Брайтон» со счётом 2:0.

Первый тайм встречи прошёл без голов. Во второй половине игры, на 53-й минуте, Габриэль Жезус открыл счёт в матче, выведя «Арсенал» вперёд. В самой концовке встречи, на 87-й минуте, Кай Хаверц удвоил преимущество «пушкарей», установив окончательный счёт матча — 2:0, уверенная победа «Арсенала».

После данного матча «Арсенал» поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, обойдя «Ливерпуль» (37 очков в 16 встречах). Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Брайтон» же опустился на девятую строчку, в его активе 25 очков.