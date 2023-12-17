Источник: мадридский «Атлетико» хочет подписать игрока «Фейеноорда» Виффера

Мадридский «Атлетико» хочет подписать полузащитника нидерландского «Фейеноорда» Матса Виффера, сообщает аккаунт Atletico Universe в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

По информации источника, главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне просит руководство клуба подписать опорного полузащитника, при этом «матрасники» не планируют тратить много средств на нового игрока.

Поэтому мадридская команда попробует подписать Виффера уже зимой. А сам Матс не против перехода в «Атлетико». При этом за ним также охотится итальянский «Наполи», который тоже хочет подписать игрока в ближайшее трансферное окно.

По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 18 млн. В нынешнем сезоне Виффер сыграл за команду 22 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя мячами и двумя ассистами.

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