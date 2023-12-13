Президент «Атлетико»: пока мы ещё не близки к продлению контракта с Гризманном

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о возможном продлении контракта с форвардом команды Антуаном Гризманном.

«Не думаю, что на данном этапе мы близки к продлению контракта с Гризманном. Однако я уверен, что. как только мы начнём переговоры с ним — Антуан ответит согласием.

Контракты Коке и Эрмосо истекают в скором времени? С ними мы уже ведём переговоры. И у нас ещё есть время», — приводит слова Сересо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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В текущем сезоне Гризманн провёл за «Атлетико» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Контракты Коке и Эрмосо с «Атлетико» действуют до конца текущего сезона.