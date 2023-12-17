Фанат «Ливерпуля» бросил бутылку в автобус «МЮ» во время прибытия команды на «Энфилд»

Сегодня, 17 декабря, проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во время прибытия автобус, в котором ехали футболисты «Манчестер Юнайтед», был также окружён болельщиками «Ливерпуля», поскольку матч проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Один из фанатов мерсисайдцев решил кинуть бутылку в автобус «красных дьяволов», засняв это на видео, но, к счастью, не нанёс существенного ущерба кому-либо.

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Манчестер Юнайтед» на своём поле одержал победу со счётом 2:1. Во втором круге «Ливерпуль» дома разгромил своего соперника — 7:0.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 16 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке, заработав 27 очков.