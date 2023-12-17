Криштиану Роналду — самый популярный спортсмен по запросам в Google за всю историю

Легендарный нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду был признан самым популярным спортсменом по запросам в Google за всю историю, с момента основания компании в 1998 году. Об этом сообщает официальный YouTube-канал Google.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду вместе с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси не вошли в топ-10 спортсменов, которых искали через Google в 2023 году.

Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с января 2023 года. Ранее португалец представлял английский «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне Роналду провёл за саудовский клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.