Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду — самый популярный спортсмен по запросам в Google за всю историю

Криштиану Роналду — самый популярный спортсмен по запросам в Google за всю историю
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду был признан самым популярным спортсменом по запросам в Google за всю историю, с момента основания компании в 1998 году. Об этом сообщает официальный YouTube-канал Google.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду вместе с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси не вошли в топ-10 спортсменов, которых искали через Google в 2023 году.

Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с января 2023 года. Ранее португалец представлял английский «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне Роналду провёл за саудовский клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
Роналду и Месси не попали в топ-10 популярных спортсменов по запросам в Google в 2023 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android