«Трабзонспор» предложит за игрока ЦСКА Рошу € 5 млн

Турецкий «Трабзонспор» предложит за бразильского защитника московского ЦСКА Виллиана Рошу € 5 млн, сообщает Haber61.

По информации источника, турецкий клуб намерен усилить позицию центрального защитника в зимнее трансферное окно. Первым номером в списке на усиление значится Виллиан Роша, который не против переезда в Турцию.

Администраторы клуба свяжутся с российскими представителями в ближайшее время. Предполагаемая сумма трансфера оценивается в € 5 млн. Контракт футболиста с московским ЦСКА рассчитан ещё на 1,5 года.

Осенью 2022 года Виллиан перешёл в стан армейцев, которые, по информации интернет-портала Transfermarkt, приобрели его за € 2 млн. Вместе с командой он взял серебро МИР РПЛ, а также выиграл Фонбет Кубок России.