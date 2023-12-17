Ван Дейк обвинил вратаря «МЮ» Онана в затягивании времени

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Вирджил ван Дейк после матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0) обвинил вратаря соперника Андре Онана в затягивании времени.

«Из-за тебя мы сыграли всего полчаса», — приводит слова ван Дейка TalkSport. Онана в ответ лишь только улыбнулся.

Сегодня, 17 декабря, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед не сумели открыть счёт в матче. Хоть подопечные Юргена Клоппа выиграли у «Манчестер Юнайтед» по всем показателям, оборона манкунианцев выстояла и сохранила ничью.

На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.