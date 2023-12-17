«Нью-Йорк Ред Буллз» официально представил Форсберга в качестве игрока команды

Американский «Нью-Йорк Ред Буллз» официально представил Эмиля Форсберга в качестве игрока команды.

«Опыт Эмиля в Европе будет очень ценным для нашей раздевалки, и мы с нетерпением ждём возможности приветствовать его в клубе. Он отличный атакующий полузащитник, который принесёт большую пользу нашей полузащите в этом сезоне», — приводит слова главного тренера «Нью-Йорк Ред Буллз» Сандро Шварца пресс-служба клуба.

Американская команда подписала трёхлетний контракт с 32-летним шведским игроком, и при этом есть опция продления на один год. Полузащитник должен присоединиться к новому клубу зимой.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «РБ Лейпциг» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.