Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов назвал главную проблему «Зенита» в текущем сезоне РПЛ

Владислав Радимов назвал главную проблему «Зенита» в текущем сезоне РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал о главной проблеме сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также высказался о чемпионской гонке.

«Главная проблема «Зенита» — уход Далера Кузяева и в первую очередь Малкома. Заменить такую ключевую фигуру сложно, в данный момент у «Зенита» это не получилось. Отсюда и перепады в игре. Цельности на протяжении 90 минут, как в прошлом сезоне, нет.

Если «Зенит» не возьмёт чемпионство, это пойдёт на пользу лиге? Я так не считаю, хочу, чтобы они победили. То, что есть интрига, это замечательно. «Краснодар» почувствовал вкус победы, победа над ЦСКА благодаря голу в конце ещё больше добавит им мотивации. Осталось 12 туров, во втором круге «Краснодар» сыграет с «Зенитом» дома. Кто допустит меньше осечек в матчах с командами менее высокого уровня, тот и придёт к финишу первым», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

Таблица РПЛ
Материалы по теме
«Льёте желчью!» Экс-игрок «Зенита» жёстко ответил Радимову на критику в свой адрес
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android