«Ливерпуль» пообещал наказать болельщика, бросившего бутылку в автобус «МЮ»

Футбольный клуб «Ливерпуль» пообещал разобраться с болельщиком мерсисайдцев, который перед игрой 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» кинул бутылку в автобус с футболистами «красных дьяволов».

«Футбольный клуб «Ливерпуль» категорически осуждает действия, которые привели к повреждению автобуса команды «Манчестер Юнайтед» во время его прибытия на «Энфилд». Мы знаем о видеозаписи инцидента, циркулирующей в интернете, и работаем с полицией Мерсисайда, чтобы полностью расследовать это дело и установить виновных. Любые лица, признанные виновными в этом предосудительном поведении, столкнутся со всей строгостью санкционного процесса клуба», — приводит заявление «Ливерпуля» Liverpool Echo.

Напомним, матч завершился вничью со счётом 0:0. На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.