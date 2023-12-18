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Медведев: 10-е место — не то, куда «Ростов» стремится, мы должны быть выше

Медведев: 10-е место — не то, куда «Ростов» стремится, мы должны быть выше
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Вратарь «Ростова» Никита Медведев прокомментировал результаты команды в первой части Российской Премьер-Лиги, а также высказался о целях дончан на весеннюю часть чемпионата.

«10-е место — не то, куда мы стремимся. Конечно, мы должны быть выше. Но на данный момент «Ростов» занимает эту позицию: мы допустили определённые ошибки, которые нужно будет во второй части сезона исправить и как можно выше подняться. Будем работать над этим.

Цель «Ростова» весной? Подняться как можно выше. Мы идём на низком месте. Нужно идти от игры к игре. Надо не допускать тех ошибок, которые были в первой части чемпионата», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

28-летний Медведев является воспитанником «Зенита-Ижевск». В нынешнем сезоне вратарь провёл семь матчей в составе «Ростова» во всех турнирах, в одном из которых ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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