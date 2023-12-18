Источник: «Реал» сделал первые шаги к подписанию 18-летнего форварда из «Бетиса»

Мадридский «Реал» сделал первые шаги к подписанию 18-летнего нападающего Яниса Сенхаджи из испанского «Бетиса», сообщает Relevo.

Испанский игрок является воспитанником системы «Корнелла», затем был в академиях «Сант Андре», «Калавейры» и «Бетиса». Сейчас он играет за вторую команду «Бетис Депортиво», который выступает в четвёртом по силе дивизионе Испании. За девять проведённых матчей в лиге Янис отметился тремя голами.

При этом контракт Сенхаджи истекает летом 2024 года, а нападающим также интересуются мадридский «Атлетико», «Вильярреал», «Торино» и «Рома».

На данный момент мадридский «Реал» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 39 очков в 16 проведённых матчах.

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