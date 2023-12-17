Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» хочет предложить Андрею Лунину долгосрочный контракт

«Реал» хочет предложить Андрею Лунину долгосрочный контракт
Комментарии

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с голкипером Андреем Луниным, сообщает El Nacional.

По данным источника, в клубе удовлетворены прогрессом игрока и больше не хотят отпускать его зимой, как сообщалось ранее. Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что Андрею следует предложить контракт до 2028 года.

До этого издание AS сообщило, что Лунин сумел изменить мнение главного тренера команды Карло Анчелотти по поводу основного голкипера. Итальянец считал, что в отсутствие травмированного Тибо Куртуа основным должен быть Кепа Аррисабалага, но игра украинца заставила его передумать.

Договор Лунина действует до конца текущего сезона. Ранее, как сообщалось, он планировал покинуть клуб из-за нехватки игровой практики.

Материалы по теме
AS: украинец Лунин станет основным вратарём «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android