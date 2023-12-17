«Реал» хочет предложить Андрею Лунину долгосрочный контракт

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с голкипером Андреем Луниным, сообщает El Nacional.

По данным источника, в клубе удовлетворены прогрессом игрока и больше не хотят отпускать его зимой, как сообщалось ранее. Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что Андрею следует предложить контракт до 2028 года.

До этого издание AS сообщило, что Лунин сумел изменить мнение главного тренера команды Карло Анчелотти по поводу основного голкипера. Итальянец считал, что в отсутствие травмированного Тибо Куртуа основным должен быть Кепа Аррисабалага, но игра украинца заставила его передумать.

Договор Лунина действует до конца текущего сезона. Ранее, как сообщалось, он планировал покинуть клуб из-за нехватки игровой практики.