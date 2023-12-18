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«Интер» не проигрывает в Серии А на протяжении 10 матчей

«Интер» не проигрывает в Серии А на протяжении 10 матчей
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Вчера, 17 декабря, «Интер» обыграл «Лацио» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, безпроигрышная серия «Интера» в Серии А составляет 10 матчей (9 побед и 1 ничья) с общим счётом 24:4. Всего команда Симоне Индзаги не проигрывает на протяжении 15 матчей.

Последнее поражение «Интера» случилось 27 сентября в 6-м туре с «Сассуоло» (1:2).

Следующий матч миланский клуб проведёт с «Лечче». Игра на стадионе «Сан-Сиро» состоится 23 декабря в 20:00 по мск.

После 16 туров «Интер» лидирует в Серии А с 41 очком. Второе место занимает «Ювентус» (37 очков).

Италия - Серия А . 16-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 40'     0:2 Тюрам – 66'    
Удаления: Лаццари – 87' / нет
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