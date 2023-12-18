«Интер» не проигрывает в Серии А на протяжении 10 матчей
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Вчера, 17 декабря, «Интер» обыграл «Лацио» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 2:0.
Таким образом, безпроигрышная серия «Интера» в Серии А составляет 10 матчей (9 побед и 1 ничья) с общим счётом 24:4. Всего команда Симоне Индзаги не проигрывает на протяжении 15 матчей.
Последнее поражение «Интера» случилось 27 сентября в 6-м туре с «Сассуоло» (1:2).
Следующий матч миланский клуб проведёт с «Лечче». Игра на стадионе «Сан-Сиро» состоится 23 декабря в 20:00 по мск.
После 16 туров «Интер» лидирует в Серии А с 41 очком. Второе место занимает «Ювентус» (37 очков).
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