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Экс-форвард «Зенита» Панюков рассказал, как оказался в команде при Манчини

Экс-форвард «Зенита» Панюков рассказал, как оказался в команде при Манчини
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Панюков рассказал, как оказался в стане сине-бело-голубых при итальянском тренере Роберто Манчини.

«Когда я в «Зенит» поехал, мне никто не говорил, что я буду в стартовом составе играть, всё было адекватно. Я сначала не подписал контракт, а поехал на сборы. Мне Сарсания сразу сказал, что на меня Манчини посмотрит. Я пришёл, с основным составом сборы у меня, я в первой игре забил сразу, вот, сборы хорошо провёл. Сарсания меня вызывает и говорит: «Я сам не буду за тебя спрашивать, ты должен подойти и спросить, что он по тебе думает». А мне так неудобно было, ну, чего мне там, 15-20 лет. Я там на горло себе наступил, подошёл: «Роберто, так и так. Что скажешь?» Он говорит: «Ты хороший, у тебя талант, ты можешь стать хорошим футболистом. Смотри как, ты будешь тренироваться с основным составом, а играть будешь за «Зенит-2». Будешь доказывать, будем подтягивать». Я говорю: «Всё, вопросов нет», — сказал Панюков в видео на YouTube-канале «Игрочишка».

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