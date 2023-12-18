Семак подробно объяснил свою позицию по переезду молодых игроков из России в Европу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подробно объяснил свою позицию по поводу переезда молодых игроков из России в Европу. Семак заявил, что не против отъезда россиян за границу, но игроки должны понимать, куда и зачем едут, есть ли там потенциал для развития.

«Могут ли молодые таланты развиваться именно в России или им лучше уехать в Европу? Конечно, они могут развиваться здесь. Я не против того, чтобы уезжали. Нужно понимать куда и зачем. Если это шаг к развитию или это шаг, как для того же Далера Кузяева, попробовать что-то другое, потому что он уже опытный игрок, или того же Магомеда Оздоева, который меняет чемпионаты для того, чтобы посмотреть, каково это в других чемпионатах.

То, что касается молодых игроков, мы знаем много примеров, когда они уезжают и там не играют, и потом возвращаются. Например, Андрей Лунёв, который уехал в «Байер». Там не заиграл, вернулся, сейчас в «Карабахе» играет. Примеров много.

Вопрос в другом. Просто уезжать – наверное, нет. Уезжать для того, чтобы твоя карьера пошла вверх – конечно, почему нет? Это возможно. Сначала ты должен отвоевать место в стартом составе, стать лидером здесь, чтобы у тебя здесь не было конкуренции. Ты должен здесь вырасти в зрелого мастера, чтобы сделать следующий шаг, пойти в более сильную команду», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.