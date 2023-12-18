Сегодня, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024. В жеребьёвке приняли участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные). Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира.

Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы:

«Фейеноорд» — «Рома»;

«Милан» — «Ренн»;

«Ланс» — «Фрайбург»;

«Янг Бойз» — «Спортинг»;

«Бенфика» — «Тулуза»;

«Брага» — «Карабах»;

«Галатасарай» — «Спарта»;

«Шахтёр» — «Марсель».

Напомним, первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные встречи пройдут ровно через неделю, 22 февраля.