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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024
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Сегодня, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024. В жеребьёвке приняли участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные). Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира.

Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы:

  • «Фейеноорд» — «Рома»;
  • «Милан» — «Ренн»;
  • «Ланс» — «Фрайбург»;
  • «Янг Бойз» — «Спортинг»;
  • «Бенфика» — «Тулуза»;
  • «Брага» — «Карабах»;
  • «Галатасарай» — «Спарта»;
  • «Шахтёр» — «Марсель».

Напомним, первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные встречи пройдут ровно через неделю, 22 февраля.

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