Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024
Сегодня, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024. В жеребьёвке приняли участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные). Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира.
Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы:
- «Фейеноорд» — «Рома»;
- «Милан» — «Ренн»;
- «Ланс» — «Фрайбург»;
- «Янг Бойз» — «Спортинг»;
- «Бенфика» — «Тулуза»;
- «Брага» — «Карабах»;
- «Галатасарай» — «Спарта»;
- «Шахтёр» — «Марсель».
Напомним, первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные встречи пройдут ровно через неделю, 22 февраля.
Комментарии