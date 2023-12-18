Редактор Marca: Абаскаль никому не известен в Испании, а «Севилье» нужно известное лицо

Редактор испанского издания Marca Хуан Кастро прокомментировал информацию о возможном назначении наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Севильм».

«После Диего Алонсо „Севилье“ нужно известное лицо на тренерском посту, а Абаскаль никому не известен в Испании. Думаю, что это место займёт Кике Санчес Флорес. Практически уверен в этом», — сказал Кастро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее сообщалось, что руководство андалусийского клуба ищет нового тренера в ускоренном режиме. Приоритет, вероятно, будет отдан кандидатуре Кике Санчеса Флореса, который имеет большой опыт работы в чемпионате Испании.

Напомним, несколькими днями ранее «Севилья» отправила в отставку уругвайского тренера команды Диего Алонсо.

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