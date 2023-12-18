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«Лейпциг» заинтересован в Джейдоне Санчо

«Лейпциг» заинтересован в Джейдоне Санчо
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«Лейпциг» может предпринять попытки по подписанию вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб заинтересован в сотрудничестве с 23-летним английским футболистом и готов начать с «красными дьяволами» переговоры об аренде. Камнем преткновения могут стать высокие зарплатные требования Санчо. На данный момент вингер получает около € 20 млн.

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Вингер забил всего девять голов и отдал шесть результативных передач в английской Премьер-лиге в течение двух первых сезонов после перехода в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне Санчо провёл на поле всего 76 минут, трижды выходя на замену.

Ранее сообщалось о переходе полузащитника «Лейпцига» Эмиля Форсберга в клуб из МЛС.

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