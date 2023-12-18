Игрок «Локо» Тикнизян: как наши зарплаты могут быть незаслуженными? Я многим жертвую

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о критике людей по поводу завышенных зарплат российских футболистов.

«Многие говорят, что зарплаты российских футболистов завышены? Люди, которые об этом говорят, имеют на это на полное право. Любая работа в нашем мире тяжёлая. У меня вопрос к людям, которые говорят про нас, — неужели вы думаете, что футболисты в юном возрасте думали о работе, где будут платить больше? Я занимался футболом и делаю это всю свою жизнь. Я многим жертвовал и жертвую по сей день. Мне повезло, что мой род деятельности приносит такие большие деньги. Не вижу в этом ничего плохого.

Значит, зарплаты заслужены? А как они могут быть незаслуженными? Многие люди видят только верхушку айсберга — как 22 человека бегают по полю и бьют по мячу, но не видят и 90 процентов того, что происходит за кадром. Самое главное — не я же говорю, какую зарплату мне должны платить, а клуб предлагает эти условия. А я уже выбираю, соглашаться на эти условия или нет», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Наир Тикнизян принял участие в 23 матчах за «Локомотив» во всех официальных турнирах, отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2026 года. Ранее 24-летний защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА и курский «Авангард».

Напомним, «Локомотив» ушёл на зимний перерыв в сезоне, занимая четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники набрали 31 очко за 18 матчей.