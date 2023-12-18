Игрок «Рубина» Безруков: Сперцян уедет в Европу в новом году, но ему есть куда расти

Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Мне кажется, в новом году Сперцян уедет в Европу. Он очень хорошо проводит этот сезон. Конечно, ему есть куда расти, но сейчас он для меня один из лучших полузащитников в России. Желаю, чтобы он не останавливался, играл только лучше и попробовал свои силы в европейском чемпионате. Не знаю, какой клуб подошёл бы Эдуарду, он должен сам всё взвесить и принять лучшее для себя решение», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 23-летний Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне армянский полузащитник провёл 18 матчей за «быков» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Первую часть сезона-2023/2024 команда Владимира Ивича завершила на первом месте турнирной таблицы, набрав 38 очков. У преследующего «Краснодар» «Зенита» в активе на два очка меньше.