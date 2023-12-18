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Брайан Мансилья: о вылете «Оренбурга» из РПЛ даже не думаем. Мы спокойны

Брайан Мансилья: о вылете «Оренбурга» из РПЛ даже не думаем. Мы спокойны
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Игрок «Оренбурга» Брайан Мансилья прокомментировал результаты команды в МИР РПЛ после первой части сезона.

«Да, результаты нам даются сложно. Может, это отголосок предыдущего хорошего сезона. Пока тяжело забивать, но мы продолжаем работать, чтобы занять место в таблице, которое нас устроит. Мы расстроены результатами, надеемся, что весной сможем подняться выше.

О вылете из РПЛ даже не думаем. У нас качественные футболисты, хороший клуб. Мы готовы и физически, и психологически. Поэтому спокойны и не думаем об этом. Надо выигрывать и не думать о плохих вещах», — сказал Мансилья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Оренбург» располагается в зоне стыковых матчей, на 14-й строчке с 15 очками.

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