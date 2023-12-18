Мансилья: в аргентинских клубах запрещено пользоваться телефонами за столом. Сразу штраф

Нападающий«Оренбурга» Брайан Мансилья назвал странные привычки у российских игроков.

«Какие странные привычки я заметил у русских? Когда кто-то заканчивает есть, он не ждёт остальных. Он просто встаёт и уходит из-за стола! У нас, в Аргентине, так не принято — мы ждём всех и только потом уходим. Да, ещё все сидят в этот момент в телефонах. В Аргентине в футбольных клубах запрещено пользоваться телефонами за столом. Это хорошо, потому что позволяет тебе общаться с одноклубниками. В Аргентине ты заплатишь штраф, если будешь пользоваться телефоном за столом», — сказал Мансилья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мансилья перебрался в «Оренбург» летом 2022 года в качестве аренды из аргентинского «Расинга», а уже нынешним летом перешёл в команду на постоянной основе, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1,2 млн.