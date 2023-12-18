Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Черышев назвал главные открытия первой части сезона РПЛ

Дмитрий Черышев назвал главные открытия первой части сезона РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев рассказал, какие команды Российской Премьер-Лиги стали для него главными открытиями первой части текущего сезона.

«Главным открытием стал «Краснодар». Клуб пересмотрел свою специфику. Раньше «Краснодар» играл в более открытый футбол и атаковал, а дальше — как получится. С приходом Ивича появилась оборонительная дисциплина, команда старается контролировать свои действия даже в атаке, не забывая об обороне.

Также приятно удивлён «Динамо». Команда находится вверху турнирной таблицы — это большой плюс. Ещё хотел бы похвалить Осинькина. Я его очень хорошо знаю — квалифицированный человек. Посмотрите, сколько игроков у него ушло из команды, полностью изменился состав, а он всё равно продолжает находиться в середине или вверху турнирной таблицы. Это квалифицированный тренер. Приятно удивлён, что он не просто играет на выживание, а играет на победы. Приятно смотреть на его команду», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Крылья Советов» же под руководством Игоря Осинькина набрали 29 очков и располагаются на шестом месте в таблице РПЛ.

Таблица РПЛ
Материалы по теме
Андрей Аршавин назвал двух лучших игроков РПЛ по итогам первой части сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android