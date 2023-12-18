Дмитрий Черышев назвал главные открытия первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев рассказал, какие команды Российской Премьер-Лиги стали для него главными открытиями первой части текущего сезона.

«Главным открытием стал «Краснодар». Клуб пересмотрел свою специфику. Раньше «Краснодар» играл в более открытый футбол и атаковал, а дальше — как получится. С приходом Ивича появилась оборонительная дисциплина, команда старается контролировать свои действия даже в атаке, не забывая об обороне.

Также приятно удивлён «Динамо». Команда находится вверху турнирной таблицы — это большой плюс. Ещё хотел бы похвалить Осинькина. Я его очень хорошо знаю — квалифицированный человек. Посмотрите, сколько игроков у него ушло из команды, полностью изменился состав, а он всё равно продолжает находиться в середине или вверху турнирной таблицы. Это квалифицированный тренер. Приятно удивлён, что он не просто играет на выживание, а играет на победы. Приятно смотреть на его команду», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Крылья Советов» же под руководством Игоря Осинькина набрали 29 очков и располагаются на шестом месте в таблице РПЛ.