Стали известны подробности похищения Кариоки, экс-игрока «Валенсии», в Бразилии

В обновлении по делу о похищении бывшего футболиста испанской «Валенсии» и «Коринтианса» Марселиньо Кариоки в Бразилии появились новые подробности, касающиеся вероятных подозреваемых в исчезновении футболиста. Об этом сообщает бразильское издание SCCP в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на G1.

По информации источника, двое мужчин, находившихся рядом с автомобилем бывшего футболиста, в городе Итакакесетуб, были арестованы военной полицией Сан-Паулу по подозрению в причастности к делу. Подозреваемых доставят в 50-й полицейский участок в Итаим-Паулисте, а автомобиль экс-футболиста в ближайшее время отвезут в полицейский участок Итакакесетубы.

Напомним, ранее сообщалось, что похищение произошло вчера, 17 декабря, во время музыкального концерта. Кариока был похищен после того, как решил пойти прогуляться с женщиной, с которой познакомился на мероприятии. Также сообщается, что на данный момент преступники потребовали около 90 000 бразильских реалов (примерно € 17 тыс.) за освобождение Марселиньо.

Марселиньо Кариока завершил профессиональную карьеру в 2010 году. Он успел поиграть за такие клубы, как «Фламенго», «Коринтианс», «Валенсия», «Сантос», «Васко да Гама» и «Аяччо». Также Кариока провёл три матча за национальную команду Бразилии, в которых забил два гола.