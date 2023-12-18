В Бразилии похитили Кариоку, бывшего игрока «Валенсии» и «Коринтианса»

Бывший футболист испанской «Валенсии» и «Коринтианса» Марселиньо Кариока был похищен в Бразилии во время музыкального концерта. Об этом сообщает бразильское издание SCCP в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на слова адвоката бывшего футболиста.

По информации источника, похищение произошло вчера, 17 декабря, во время музыкального концерта. Кариока был похищен после того, как решил пойти прогуляться с женщиной, с которой познакомился на мероприятии. Также сообщается, что на данный момент преступники потребовали около 90 000 бразильских реалов (примерно € 17 тыс.) за освобождение Марселиньо.

Марселиньо Кариока завершил профессиональную карьеру в 2010 году. Он успел поиграть за такие клубы, как «Фламенго», «Коринтианс», «Валенсия», «Сантос», «Васко да Гама» и «Аяччо». Также Кариока провёл три матча за национальную команду Бразилии, в которых забил два гола.