Канчельскис: пошёл бы на позицию спортдира в «МЮ», но пока мысли с «Юнайтед» из Киргизии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, хотел бы он поработать в АПЛ, в частности в стане «красных дьяволов», а также рассказал о ходе переговоров с киргизским «Мурас Юнайтед».

«Разговоров о моей работе в Англии много, но конкретики или факта того, чтобы я вёл переговоры с клубами АПЛ, не было. Мне хотелось и сейчас хочется поработать в лучшей лиге мира! А кому не хочется поработать в АПЛ?!

Вряд ли меня «Манчестер Юнайтед» сейчас позовёт на должность главного тренера, но на позицию функционера или спортивного директора, может быть, и пошёл бы. Работать в Манчестере для меня – это главное счастье! Занимал бы должность в клубе, помог сделать ту замечательную команду Фергюсона 90-х. Мне было бы это очень интересно, но пока я сфокусирован на переговорах с другим «Юнайтед» — из Кыргызстана. Сейчас все мысли с «Мурас Юнайтед», и на данный момент я уже в Кыргызстане, и мы ведём переговоры», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, ранее Канчельскис подтвердил «Чемпионату», что он возглавит киргизский «Мурас Юнайтед». В конце ноября Канчельскис покинул казахстанский «Тобол», в котором находился с лета 2023 года. Вскоре появилась новость, что российский специалист возглавит киргизский «Мурас Юнайтед».

Ранее 54-летний россиянин работал в качестве тренера в «Торпедо-Зил» Москва, «Уфе», «Волге НН», «Юрмале», «Солярисе» и «Навбахоре».