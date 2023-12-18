Мансилья: я говорил, что хочу стать лучшим ассистентом, а не бомбардиром РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, что хочет стать лучшим ассистентом МИР Российской Премьер-Лиги.

— В начале чемпионата ты говорил, что хочешь стать лучшим бомбардиром. Сейчас возможно догнать Кассьерру и Кордобу?

— Нет-нет, я говорил, что хочу стать лучшим ассистентом. Сейчас тут большая конкуренция. У Промеса высокие показатели. Но это моя цель, мечта. Я поставил такую задачу перед собой в начале турнира. Ещё есть много матчей и времени для этого, — сказал Мансилья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Мансилья сыграл за команду 15 матчей в РПЛ, где отметился двумя мячами и тремя голевыми передачами.

Мансилья перебрался в «Оренбург» летом 2022 года на правах аренды из аргентинского «Расинга», а уже нынешним летом перешёл в команду на постоянной основе, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1,2 млн.