Аршавин рассказал, какие позиции нужно усилить «Краснодару» в зимнее трансферное окно

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ, а также рассказал, какие позиции нужно усилить «Краснодару» в зимнее трансферное окно.

«Не повлияет ли на этом этапе на «Краснодар» то, что у команды нет игроков, знающих, что такое победы? Так всегда побеждаешь в первый раз. У «Зенита»-2007, кроме Тимощука, кто-то что-то выиграл?

Хватит ли им усиления на позиции «восьмёрки» и правого нападающего? Думаю, да. Возможно, ещё центральный защитник, но может быть перебор и есть ли деньги. Деньги есть, но только в каком количестве их можно тратить», — сказал Аршавин в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.