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Аршавин назвал преимущества потенциального спортдира «Спартака» Рибалты

Аршавин назвал преимущества потенциального спортдира «Спартака» Рибалты
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин рассказал о преимуществах потенциального спортивного директора «Спартака» Хавьера Рибалты.

«Рибалта хорошо знает южноамериканский рынок, у него большие связи, может договориться. В «Зените» он также выбирал игроков, но, насколько знаю, последнее слово могло быть не за ним.

Кажется, что «Спартак» пошёл по проторённой дорожке, самый верный вариант для него — Хавьер. Он понятен, у него есть опыт и связи. У него много контактов, которые позволят в такое трудное время привезти нужного футболиста», — сказал Аршавин в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» планирует закрыть вопрос с назначением спортивного директора до конца 2023 года, а Рибалта является основным кандидатом на эту должность. Специалист занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.

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