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«Челси» рассмотрит варианты с продажей Галлахера в январе

«Челси» рассмотрит варианты с продажей Галлахера в январе
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может покинуть лондонскую команду. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство «аристократов» в ближайшее время рассмотрит целесообразность продажи хавбека в январское трансферное окно. На данный момент боссы лондонцев склоняются к расставанию с 23-летним игроком.

Отмечается, что вся сумма с продажи Галлахера будет задекларирована в финансовом отчёте как прибыль, так как англичанин является воспитанником «Челси». Этот фактор может положительно повлиять на соблюдение клубом правил финансового фэйр-плей.

Галлахер является воспитанником «Челси». В текущем сезоне полузащитник провёл за «аристократов» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее стало известно, что «Челси» не будет отдавать Нони Мадуэке в аренду.

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