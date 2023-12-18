«Челси» не собирается отдавать Мадуэке в аренду

«Челси» не заинтересован во временном расставании с вингером своей команды Нони Мадуэке. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство лондонского клуба будет рассматривать исключительно предложения о покупке 21-летнего футболиста. «Аристократы» планируют аренды только для тех игроков, которые пока не проходят в основной состав, но нуждаются в игровой практике.

Мадуэке является воспитанником «Тоттенхэма». Английский вингер перешёл в «Челси» из ПСВ прошлой зимой за € 35 млн. В текущем сезоне Нони провёл за «синих» восемь неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось о желании игрока покинуть лондонский клуб.