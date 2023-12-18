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Наир Тикнизян объяснил, почему выбрал сборную Армении вместо России

Наир Тикнизян объяснил, почему выбрал сборную Армении вместо России
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил, почему принял решение выступать за сборную Армении, а не за сборную России.

«Как приходило решение выступать за армянскую сборную? Оно приходило плавно, но принял я его буквально за один день. Я до последнего ждал вызова в сборную России, хотя бы попадания в расширенный список. Опять же, не говорю о том, заслуживал или нет, но был эпизод, когда меня могли в те 30–40 человек добавить.

Когда я себя там не увидел, то понял, что на меня не рассчитывают, это нормально. Обид нет. Если у меня есть возможность играть на международной арене за сборную Армении, то почему бы ей не воспользоваться?» — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

Напомним, Тикнизян играл за сборную России различных возрастов (до 19, до 20, до 21 года), но затем принял решение выступать за взрослую сборную Армении. В составе национальной команды Армении Наир провёл 10 матчей, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами.

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