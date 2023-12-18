Яп Стам — о финале ЛЧ-2005: в перерыве Анчелотти предупреждал, что можем пропустить трижды

Экс-защитник «Милана» Яп Стам поделился эмоциями от финального матча Лиги чемпионов-2004/2005, в котором его команда в драматичной игре уступила «Ливерпулю». Итальянская команда вела с преимуществом в три мяча к перерыву, однако по ходу второй половины пропустила трижды, а позже проиграла в серии пенальти.

«Меня расстраивают слухи, якобы мы уже праздновали победу в перерыве. На тот момент все вокруг об этом много говорили, но на самом деле такого не было.

Анчелотти сказал в раздевалке: «Если мы забили три гола за 45 минут, наш соперник тоже может сделать это. Поэтому мы должны продолжать демонстрировать свой футбол, а самое главное — не дать сопернику ни одной возможности забить. Потому что если «Ливерпуль» поражает твои ворота, то быстро обретает уверенность в своих силах.

В итоге всё то, что говорил Анчелотти, произошло: организованные действия в обороне пропали, началась какая-то непонятная неразбериха. И «Ливерпуль» смог забить трижды за короткий отрезок», – сказал Стам в интервью на Youtube-канале The Overlap.