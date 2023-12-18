Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Яп Стам — о финале ЛЧ-2005: в перерыве Анчелотти предупреждал, что можем пропустить трижды

Яп Стам — о финале ЛЧ-2005: в перерыве Анчелотти предупреждал, что можем пропустить трижды
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник «Милана» Яп Стам поделился эмоциями от финального матча Лиги чемпионов-2004/2005, в котором его команда в драматичной игре уступила «Ливерпулю». Итальянская команда вела с преимуществом в три мяча к перерыву, однако по ходу второй половины пропустила трижды, а позже проиграла в серии пенальти.

«Меня расстраивают слухи, якобы мы уже праздновали победу в перерыве. На тот момент все вокруг об этом много говорили, но на самом деле такого не было.

Анчелотти сказал в раздевалке: «Если мы забили три гола за 45 минут, наш соперник тоже может сделать это. Поэтому мы должны продолжать демонстрировать свой футбол, а самое главное — не дать сопернику ни одной возможности забить. Потому что если «Ливерпуль» поражает твои ворота, то быстро обретает уверенность в своих силах.

В итоге всё то, что говорил Анчелотти, произошло: организованные действия в обороне пропали, началась какая-то непонятная неразбериха. И «Ливерпуль» смог забить трижды за короткий отрезок», – сказал Стам в интервью на Youtube-канале The Overlap.

Материалы по теме
Яп Стам: Антони недостаточно хорош для уровня, который необходим в «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android