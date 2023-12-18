«Зенит» готов предложить на € 5 млн больше, чем «ПСЖ», за защитника «Сан-Паулу» Бералдо

Санкт-петербургский «Зенит» готовит новое предложение по трансферу защитника «Сан-Паулу» Лукаса Бералдо и готов перебить предложение французского «ПСЖ» в размере € 20 млн. Об этом сообщает бразильский журналист Алекс Бишоп.

По информации источника, несмотря на предложение «ПСЖ» в размере € 20 млн за бразильского защитника, «Зенит», а также английский «Лестер» всё ещё заинтересованы в покупке Бералдо. Оба клуба готовят предложение в размере от € 22 млн до € 25 млн за бразильского защитника.

Напомним, ранее парижский клуб перебил предложение сине-бело-голубых по Бералдо и готов заплатить € 20 млн за бразильского защитника. «Зенит» же ранее уже предложил € 18 млн за Бералдо, но бразильский «Сан-Паулу» отказал российской команде.

Кроме того, ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал руководство клуба быстрее подписать Лукаса Бералдо.

В нынешнем сезоне центральный защитник провёл за «Сан-Паулу» 48 матчей, в которых отметился лишь одним забитым мячом. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.