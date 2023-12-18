«ПСЖ» перебил предложение «Зенита» за защитника «Сан-Паулу» Бералдо

Французский «ПСЖ» сделал предложение по трансферу защитника «Сан-Паулу» Лукаса Бералдо, который является трансферной целью санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает бразильский журналист Марсело Баседжио.

По информации источника, парижский клуб перебил предложение сине-бело-голубых по Бералдо и готов заплатить € 20 млн за бразильского защитника. «Зенит» же ранее уже предложил € 18 млн за Бералдо, но бразильский «Сан-Паулу» отказал российской команде. Также сообщается, что сделка может быть закрыта уже к Рождеству.

Напомним, «Лестер» также планирует подписать бразильца зимой и тоже готов перебить предложение сине-бело-голубых. Кроме того, ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал руководство клуба быстрее подписать Лукаса Бералдо.

В нынешнем сезоне центральный защитник провёл за «Сан-Паулу» 48 матчей, в которых отметился лишь одним забитым мячом. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.