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Бывший игрок «Спартака» Кинк назначен помощником главного тренера эстонского клуба

Бывший игрок «Спартака» Кинк назначен помощником главного тренера эстонского клуба
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Бывший футболист московского «Спартака» Тармо Кинк назначен на пост помощника главного тренера эстонского «Пайде Линнамеесконд», сообщает пресс-служба клуба.

Кинк летом 2003 года в качестве свободного агента перебрался из эстонского «Реала» в «Спартак», за который сыграл шесть матчей во всех турнирах и голевыми действиями не отметился.

Спустя три года перебрался в венгерский «Дьёр». А потом поиграл за «Мидлсбро», «Карпаты», «Варесе», «Капошвар», «Инвернесс», «Левадию», СИК, «Мезёкёвешд» и сейчас в возрасте 38 лет играет за «Зенит» из Таллина.

При этом в качестве помощника тренера и спортивного директора был в эстонской «Левадии». А сейчас перебрался в команду, которая после окончания сезона в высшей лиге Эстонии заняла четвёртое место.

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