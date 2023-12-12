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Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Миха Мевля приостановил карьеру

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Миха Мевля приостановил карьеру
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Евгений Новиков, агент словенского защитника Михи Мевли, сообщил, что его клиент приостановил карьеру по личным причинам.

«На данный момент, я думаю, что правильно будет сказать, что Миха приостановил карьеру. Почему? Для того чтобы разобраться со своими личными делами.

Мне Миха сказал, что карьеру он приостановил. Он долго отсутствовал у себя на родине — надо привести всё в порядок», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в начале 2023 года о расторжении контракта с 32-летним защитником объявил московский «Спартак». Мевля защищал цвета красно-белых с осени 2022 года. За «Спартак» словенец сыграл четыре матча в РПЛ и провёл три встречи в рамках Кубка России, не отметившись результативными действиями. В чемпионате России, помимо московского клуба, Мевля также играл за санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов».

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